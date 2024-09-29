Ekim'de altın fiyatları ne kadar olacak? Uzman isim yatırımcıya tüyo verdi

Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusuna yanıt veren Yıldırımtürk, "Eylül'ün son haftasında faiz indirimleriyle ivme kazanan altın, İsrail'in Lübnan saldırısıyla yükselişine hız kesmeden devam etti." Buna bir de Çin hükümetinin durgunlaşmaya başlayan ekonomiyi canlandırmak için bankalara teşvik paketi sunmasıyla üretim artışı beklentisi eklendi.

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Ay sonu kontrat işlemlerinin uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını geri çekebileceğini söyledi. Diğer taraftan Lübnan'la İsrail arasında ateşkes için çalışma yapılıyor” dedi Yıldırımtürk. Altın fiyatları, İsrail'in Filistin ve Lübnan ile yapacağı ateşkes nedeniyle değişecektir. FED Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından yapılacak durum değerlendirmeleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz indirimleri hakkında önemli ipuçları verecektir.

Altın fiyatlarında ekim ayının ilk günlerinde gerileyebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bu haftanın iç piyasalardaki değişikliklerin altın fiyatını etkileyeceğini belirtti. "Altın iç piyasada, dış piyasadan gelen ons fiyatına bağlı durumda. Bu nedenle, altın fiyatları iç piyasada düşerse, ons fiyatı da düşer. Altın fiyatı düşmeyeceği anlamına gelmez. Geçici bir fiyat düzeltmesi olacağını belirtti.