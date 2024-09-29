İstanbul'da ev kiralamak yürek ister! İlçe ilçe ev kiraları

1 Temmuz'da, konut kiralarına %25 tavan zam oranı sona erdi. Endeksa verilerine göre, İstanbul'da ortalama konut kirası 24 bin 400 lira, metrekare fiyatı ise 244 lira oldu. Bu artışlar hem ev sahipleri hem de kiracılar için zorlu bir süreç yarattı.

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İstanbul kiralık ev fiyatları

Avcılar: 16 bin TL

Sultanbeyli: 16 bin 100 TL

Esenler: 16 bin 400 TL

Bahçelievler: 17 bin 700 TL

Büyükçekmece: 17 bin 900 TL

Çatalca: 18 bin 300 TL

Esenyurt: 13 bin 800 TL

Arnavutköy: 15 bin 400 TL

Sultangazi: 16 bin TL

Silivri: 16 bin 500 TL

Güngören: 17 bin 400 TL

Beylikdüzü: 17 bin 600 TL

Tuzla: 22 bin TL

Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL

Bayrampaşa: 20 bin 500 TL

Başakşehir: 22 bin 500 TL

Ümraniye: 23 bin 700 TL

Kartal: 25 bin 200 TL

Zeytinburnu: 21 bin 600 TL

Pendik: 21 bin 800 TL

Çekmeköy: 22 bin 300 TL

Sancaktepe: 18 bin 700 TL

Küçükçekmece: 19 bin 300 TL

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Fatih: 19 bin 500 TL

Üsküdar: 26 bin 600 TL

Maltepe: 26 bin 700 TL

Şile: 26 bin 800 TL

Kağıthane: 26 bin 800 TL

Beykoz: 27 bin 100 TL

Ataşehir: 28 bin 400 TL

Şişli: 28 bin 600 TL

Eyüpsultan: 29 bin 400 TL

Bakırköy: 30 bin 100 TL

Beyoğlu: 31 bin 700 TL

Kadıköy: 38 bin 700 TL

Beşiktaş: 39 bin 900 TL

Sarıyer: 44 bin TL