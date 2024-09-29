İstanbul'da ev kiralamak yürek ister! İlçe ilçe ev kiraları
Kira fiyatları, 2023 yılına göre %46 arttı. Ev sahibi, artışlar nedeniyle birçok kiracıyla davalık oldu. Vatandaşlar, artışlar nedeniyle zor süreçlerden geçiyor.
1 Temmuz'da, konut kiralarına %25 tavan zam oranı sona erdi. Endeksa verilerine göre, İstanbul'da ortalama konut kirası 24 bin 400 lira, metrekare fiyatı ise 244 lira oldu. Bu artışlar hem ev sahipleri hem de kiracılar için zorlu bir süreç yarattı.
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İstanbul kiralık ev fiyatları
Avcılar: 16 bin TL
Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
Esenler: 16 bin 400 TL
Bahçelievler: 17 bin 700 TL
Büyükçekmece: 17 bin 900 TL
Çatalca: 18 bin 300 TL
Esenyurt: 13 bin 800 TL
Arnavutköy: 15 bin 400 TL
Sultangazi: 16 bin TL
Silivri: 16 bin 500 TL
Güngören: 17 bin 400 TL
Beylikdüzü: 17 bin 600 TL
Tuzla: 22 bin TL
Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL
Bayrampaşa: 20 bin 500 TL
Başakşehir: 22 bin 500 TL
Ümraniye: 23 bin 700 TL
Kartal: 25 bin 200 TL
Zeytinburnu: 21 bin 600 TL
Pendik: 21 bin 800 TL
Çekmeköy: 22 bin 300 TL
Sancaktepe: 18 bin 700 TL
Küçükçekmece: 19 bin 300 TL
Fatih: 19 bin 500 TL
Üsküdar: 26 bin 600 TL
Maltepe: 26 bin 700 TL
Şile: 26 bin 800 TL
Kağıthane: 26 bin 800 TL
Beykoz: 27 bin 100 TL
Ataşehir: 28 bin 400 TL
Şişli: 28 bin 600 TL
Eyüpsultan: 29 bin 400 TL
Bakırköy: 30 bin 100 TL
Beyoğlu: 31 bin 700 TL
Kadıköy: 38 bin 700 TL
Beşiktaş: 39 bin 900 TL
Sarıyer: 44 bin TL