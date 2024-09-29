Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Eski futbolcu 4 kişinin ismini verdi

Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.



Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tüm şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Serhat Akın ise ilk açıklamasını yaptı.

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TV100'de futbolun 100'ü sunan Ersin Düzen, saldırıdan sonra Serhat Akın'ın verdiği ifadeyi aktardı. Bunun bir sonucu olarak, Akın, kendisini hedef gösteren dört yorumcunun ismini verdi.



Serhan Akın, ifadesinde şunları söyledi:

Serhat, "Bir süredir medya üzerinden Fenerbahçe ile ilgili yaptığım tüm yorum ve eleştiriler aslında Fenerbahçe'nin başarısı içindir" diyor. Bununla birlikte, sosyal medyada küfür ve hakaretlere maruz kaldığını söylüyor. YouTube kanalında yaptığı yayınlardan dolayı bazı yorumcuların ismini vermiştir. Yayınlarda hedef gösterildiğini belirtiyor. 4 yorumcunun ismini açıkladı. Herhangi bir söz hakkı doğmaması için bu yorumcuların isimlerini vermiyorum. Daha sonra halka açık olacaktır. Belki de kendilerinin ifadelerine başvurulacaktır. İsimleri vermiyorum çünkü söz hakkı yok.



Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri, kamuoyunda yaptıkları bu yayınlarda beni hedef gösterdikleri sırada hakaret ve tehditleri önlemek için herhangi bir çaba göstermediler. Serhat Akın, Fenerbahçe Kulübü ve yetkililerine kızgın ve kırgın olduğunu söylüyor."