Ebru Polat şarkıcılığı bıraktı, avukatlık mesleğine döndü: İsmini kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü!

Ebru Polat şarkıcılığı bıraktı, avukatlık mesleğine döndü: Mesleğe döner dönmez sosyal medyadan ismini kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü.

Şarkıcı Ebru Polat, ismini kullanarak insanları sosyal medyada dolandıran çete üyelerini yakalatmak için avukatlık mesleğine döndüğünü açıkladı. İddialara göre, bazı sosyal medya hesapları üzerinden evden çalışarak para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çete üyeleri son olarak sanatçı Ebru Polat'ın da ismini kullanarak birçok kişiye ulaştı. 'Ebru Polat da destekçimiz, arkamızda' gibi ifadelerle tuzağına düşürdükleri kişilerin güvenini kazanan dolandırıcılar, mağdur kişilerden malzeme gönderme vaadiyle 500 lira ödeme yapmalarını, ardından evlerine ürünleri göndereceklerini söyledi.

Ancak dolandırıcıların talep ettiği rakamlar, 'kargo parası' adı altında giderek arttı. Hayranlarının bu durumu Ebru Polat'a iletmesi üzerine harekete geçen Polat, hesap sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Ancak dolandırıcıların Polat'ı engellemesiyle bu girişim sonuçsuz kaldı. Polat savcılığa giderek hesap sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

'DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜK'

Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüğünü belirten Polat, “Mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı. Özellikle ev hanımlarını hedef alan, 'Evinizde sabun paketleyeceğiz ama bu paketlemeden önce güven açısından bizlere 500 lira kapora yatırmanız gerekir' diyen bir çete var. Özellikle diyor ki, 'Evden çalışacaksınız, 500 lira yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz.' Ürünleri gönderdiklerinde de bir anda emrivaki şekilde 'Size ürün gönderdik, kargo parası tuttu, 4 bin lirada öyle göndermeniz gerek' diyorlar. Siz diyorsunuz ki ama böyle bir şey yok. '500 lira istemiştiniz, 4 bin lira gönderemem' dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor. Tehditler de şu şekilde; 'O 4 bin lirayı göndermezsen hakkınızda yasal işlem başlatacağız, evine icra göndereceğiz' tarzı konuşan bir dolandırıcılık çetesi. Yaklaşık 2 yıldır bunlar varmış, çok kişi mağdur edilmiş. Yüzlerce ama nedense bugüne kadar bir şey olmamış. Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı bir hata oldu, sayfasında beni paylaştı. Biliyorsunuz, ben aynı zamanda sanatçıyım. Beni Photoshop yaparak paylaştı ve dedi ki bu 'Ebru Polat bizim en büyük destekçimiz', tabii avukat olduğumu bilmiyordu. Hemen sevenlerim bana mesaj attılar, Ebru Hanım böyle bir durum var güvenebilir miyiz buraya diye. Sakın dedim güvenmeyin bunlar dolandırıcı, hiçbir şekilde tanımıyorum, bu Photoshop'tan hiç haberim yok. Sakın güvenmeyin deyip birçok kişiyi de bu durumdan kurtardım. Ardından da hemen gelip şikayette bulunup haklarına soruşturma başlattık. Artık kendilerine geçmiş olsun diyoruz çünkü yakında yakalanmaları an meselesidir. Kimler olduğuna kadar tespit ettik" dedi.

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