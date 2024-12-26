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Azerbaycan'da bayraklar yarıya indi: Uçak kazasında yaşamını yitirenler için milli yas ilan etti

Azerbaycan'da bayraklar yarıya indi: AZAL'a ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi.

Azerbaycan'da bayraklar yarıya indi: Uçak kazasında yaşamını yitirenler için milli yas ilan etti
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Azerbaycan'da bayraklar yarıya indi: AZAL'a ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi.

Azerbaycan'da bayraklar yarıya indi: Uçak kazasında yaşamını yitirenler için milli yas ilan etti

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi.

Azerbaycan'da bayraklar yarıya indi: Uçak kazasında yaşamını yitirenler için milli yas ilan etti

Ülkede kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Azerbaycan'da bayraklar yarıya indi: Uçak kazasında yaşamını yitirenler için milli yas ilan etti

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Kaynak:AA

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