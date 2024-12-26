Narin güran davası devam ediyor? Katil kim, karar çıkacak mı?

Aylardır Türkiye gündeminde olup cinayete kurban giden Narin Güran duruşmasında sanıkların yargılanmasına tekrar başlanırken Katil kim, karar çıkacak mı? sorusu yanıt bulacak mı? İşte Narin Güran davası ile ilgili yeni gelişmeler.

1 14 Türkiye'nin konuştuğu vahşet 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran sırra kadem bastı. Arama çalışmalarının 19. gününde ise dere yatağındaki bir çuvalın içerisinde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. 2 14 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. 3 14 Henüz "sebebi ve kim" tarafından öldürüldüğü tespit edilemeyen Narin Güran olayında, tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amcası Salim Güran ile Narin'in bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. 4 14 300 kişilik büyük salonda yapılan duruşmaya, müşteki ve sanık avukatlarının yanış sıra Narin'in babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ile akrabaları da katıldı. Emniyet Müdürlüğü, adliye binası çevresinde, giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. 5 14 Polis, adliye çevresini bariyerlerle kapattı. Türkiye Barolar Birliği ile milletvekillerinin de izleyici olarak katıldığı duruşmada, anne Yüksel Güran'ı 4, ağabey Enes Güran'ı 5 ve amca Salim Güran'ı 1 avukat savundu. Küçük kızı gömdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı "zorunlu müdafi" savunacak. 6 14 Salim'in işçisi Ramazan Atasoy SEGBİS ile tanık olarak dinlenmesine geçildi. Atasoy, "Ben o gün tarlada çalışıyordum. O gün köye bir kez babamla gittim. Sonra tarlaya gittik, Salim Güran sabah 9 gibi geldi yanımıza yaklaşık 1.5 saat yanımızda kaldı gitti. Sonra saat 3-4 gibi Salim yanıma geldi, babamı sordu. 7 14 Çay yaptık içtik, babamı aradı. Babam motosikleti ile geldi, biz Tavşantepe köyünün yukarısındaki tarladaydık. Salim her zamanki gibiydi, durumunda bir farklılık yoktu. Salim, kıyafetlerini değiştirmeye gitti, sonra geldiğinde saat 18:30 gibiydi.

8 14 Yemek yaptık birlikte yedik. Bir süre oturduk. Sonra Salim'i biri aradı 'kız kaybolmuş' dedi. Kimin aradığını bilmiyorum, babamla birlikte gittiler. El fenerini Salim'e verdi. Babam ve Salim gitti, ben tarlada kaldım. 9 14 Tutuklandığın zaman Salim'e küfrederek, 'senin yüzünden başımız belaya girdi' diye ifaden var sorusuna Ramazan Atasoy, "Ben böyle bişey dediğimi hatırlamıyorum" dedi. Salim'in ayakları ıslak mıydı sorusuna Atasoy, "Ayakları normaldi, ıslak olup olmadığını hatırlıyorum" dedi. 10 14 RAMAZAN'DAN ÇELİŞKİLİ İFADE! Salim Güran'ın hep yanında olduğunu söyleyen Ramazan Atasoy'un, telefon görüşmeleri saati ile Salim'in yanında olduğu saatin çakışması nedeniyle mahkeme başkanı ve avukatlar ifadedeki çelişkilere dikkat çekti. 11 14 ÇOBAN MAHKEMEDE AĞLADI! Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmadan bir gün amca Erhan Güran'ın evinde yapılan toplantıya çağrılan çoban Ahmet Akgün de mahkemede ifade verdi. Ahmet Akgün, "Olay günü Narin'i görmedim. Bana sen arazidesin bir şey gördün mü? diye çağırdılar. 12 14 Ben bir şey görmedim dedim. Ama bana biri vurdu. Allah hakkımı bırakmasın" dedi. Bu sözlerden sonra gözyaşı dökünce mahkeme başkanı Ramazan Dündar'ın yanına gidip müdahale etti ve peçete verdi. 13 14 Sen Enes'in kız getirdiğini gördün mü? sorusuna çoban Akgün, "Ben görmedim. Olay günü Enes'i Erhan'ın evinde görmedim. Şerefim ve namusum üzerine bir şey görmedim" dedi. 14 14



