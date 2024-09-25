Dursun Özbek'ten flaş açıklama! Yasa dışı bahis sponsorluğu açıklaması

Canlı yayında Dursun Özbek Habertürk için çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Özbek Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, "Fenerbahçe maçıyla ilgili hiç endişem yoktu, evde yatarak izledim" dedi. "Çok rahat hissettim" dedi.

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Özbek, Galatasaray'ın yasa dışı bir bahis sitesine ait haber portalıyla forma sponsorluğunun askıya alındığını belirtti. TFF ile ilgili olarak Özbek, "TFF isme veya markaya itiraz etmedi" dedi.

Yasa Dışı Bahis Sponsorluğu Açıklaması

Meritkingnews adlı bir spor portalı ile sponsorluk anlaşmamız vardı. Galatasaray'ın yaklaşık kırk sponsoru var ve tüm anlaşmalarımız tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Galatasaray'ın ilkelerine aykırı bir durum meydana geldiğinde anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebiliriz. Bir haber portalıyla reklam almayı planlıyorduk, ancak hassasiyetleri fark edince anlaşmayı hemen askıya aldık ve şu anda durumu incelemeye başladık."

Birlikte çalıştığımız bölüm bir haber sitesiydi. Rakamları önemli değil. Bir bahis sitesinin yasa dışı olup olmadığını tartıştık. Toplumun hassasiyeti nedeniyle, haber sitesi bize sponsor olmak istedi, ancak anlaşmayı durdurduk."

Çok sayıda yabancı kulüp bu markanın sponsorluğunu alıyor. Bu sorunun sorulacağını tahmin ettiğim için bir fotoğraf buldum ve takside de var. Galatasaray, ülkesinin hassas konularına hemen tepki veren bir takım."