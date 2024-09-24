Arda Güler için flaş iddia! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?
Yayınlanma:
24 Eylül 2024 16:41
Real Madrid'de son dakika gelişmeleri Arda Güler ile ilgili. İspanya'da, Real Madrid formasıyla LaLiga'daki son iki maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, yine gündem oldu. Topu ayağına aldığı her an dikkatleri üzerine çeken Arda, İspanya'da beklenmedik bir açıklama yaptı.
1 7
İspanya LaLiga'nın altıncı haftasında Real Madrid, Espanyol'u ağırladı. Los Blancos, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı.
Maçın 54. dakikasında, kaleci Courtois kendi kalesine attığı golle Espanyol 1-0 öne geçti. Daha sonra Madrid, Carvajal, Rodrygo, Vinicius Junior ve Mbappe'nin golleriyle 4-1 kazandı.
2 7
A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, Santiago Bernabeu maçında oynayıp oynamayacağına dair büyük bir endişe duyuyordu. Yıldız futbolcu, müsabakanın ilk 11'inde yer aldı.
3 7
İkinci yarının başında Real Madrid'in yıldızı Arda Güler oyundan alındı. 55. dakikada yıldız futbolcu yerini Vinicius Junior'a bıraktı.
Arda Güler, ilk 11'de oynadığı başka bir maçta da iyi oynadı. Zamanla oyundaki etkinliği azaldı ve sonunda oyundan çıktı.
4 7
Arda Güler maça çok enerjik bir şekilde başladı ve topla ve hatta topsuz oynamak istedi. Onun oynadığı sağ kanat, Real Madrid'in başarılı ataklarının çoğunun merkeziydi.
15 numara sağ çizgiye sadık kalırken, Mbappe ve Rodrygo karşı kanatta dönüşümlü olarak hücumları yönetti. İlk 15 dakikada Real Madrid, Arda için çok sayıda şans verdi.
5 7
AS muhabiri Alberto Perez Sierra, Real Madrid'de oynayan milli yıldızımızla ilgili olarak beIN Sports'a çok önemli açıklamalar yaptı.
6 7
Sierra, "Ancelotti yeni bir Toni Kroos bulmaya çalışıyor, yani saha içi bir yönetici." Carlo, Arda Güler'e karşı sabırlı olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'in bu takımdaki yerini belirlemesi gerekiyor. Real Madrid'de genç bir oyuncu olmak için sabır gereklidir. Dönüşümlü olarak maçlara yedek kulübesinde ya da ilk 11'de başlayabilir. Bu kulüpte sabır esastır.
7 7