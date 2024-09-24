Arda Güler için flaş iddia! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?

Sierra, "Ancelotti yeni bir Toni Kroos bulmaya çalışıyor, yani saha içi bir yönetici." Carlo, Arda Güler'e karşı sabırlı olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'in bu takımdaki yerini belirlemesi gerekiyor. Real Madrid'de genç bir oyuncu olmak için sabır gereklidir. Dönüşümlü olarak maçlara yedek kulübesinde ya da ilk 11'de başlayabilir. Bu kulüpte sabır esastır.