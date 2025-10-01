Dünyanın gözü şimdi Hamas'ta: Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia geldi!

  1. Anasayfa
Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın sunduğu 20 maddelik Gazze planına nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, BBC'nin geçtiği haber büyük ses getirdi. Yayın kuruluşuna konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve kalan 48 rehinenin serbest bırakılmasını öngören planı büyük olasılıkla reddedeceklerini duyurdu. Trump karar için Hamas'a 3-4 gün süre vermişti.

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve kalan 48 rehinenin serbest bırakılmasını öngören 20 maddelik barış planını büyük olasılıkla reddedeceğini söyledi.

"İSRAİL'İN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

İngiliz kamu yayın kuruluşu yetkilinin söz konusu planın " İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" söylediğini aktardı. Yetkili, Hamas'ın silahsızlanmayı ve teslim olmayı reddettiğini de sözlerine ekledi. Hamas ayrıca Gazze Şeridi'nde herhangi bir "Uluslararası İstikrar Gücü"nün varlığını da reddediyor. Bu maddelerin iki de Trump'ın planının şartları arasında yer alıyor.

TRUMP'TAN HAMAS'A AÇIK TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump barış teklifini kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini söylemişti. Hamas'a açıkça tehditler yönelten Trump, "Cevap için 3-4 gün veriyorum. Anlaşmayı reddederse İsrail gerekeni yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU'DAN GAZZE PLANINA ONAY

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelirken masada 20 maddelik Gazze planı yer almıştı. Trump'ın sunduğu plana Netanyahu onay verirken, Beyaz Saray planın detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak:AA

