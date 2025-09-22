Dünya uyanıyor: İngiltere Filistin'i resmen tanıdı, Londra'da bayrak göndere çekildi!

İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıması dünya çapında gündem oldu... Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Filistin devletini resmen tanıyan İngiltere, başkent Londra'da Filistin elçiliği açarak bayrağı göklere çekti...

İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün de başkent Londra'da Filistin elçiliği açıldı. Londra'daki Filistin Misyonu binasına yeni tabelası ve bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Filistin devletini resmen tanıyan İngiltere'nin bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öte yandan İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından bugün de başkent Londra'da Filistin elçiliği açıldı.

"BU TARİHİ ADIM, FİLİSTİN HALKINA VERDİĞİMİZ DESTEĞİN GÖSTERGESİ"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup yazarak bu kararı bildirdi. Starmer, Abbas'a hitaben yazdığı Filistin Devleti'ni tanıdıklarını bildiren mektupta, "Bu tarihi adım, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet sahibi olma hakkına verdiğimiz desteğin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözümün, bölgede kalıcı barışa giden tek yol olduğuna işaret eden Starmer, "(Filistin yönetiminin reformu) Reform konusunda verdiğiniz taahhütleri takdir ediyor, Filistin Devleti'nin inşası için bu taahhütleri yerine getirirken vereceğim desteği niteliyorum." açıklamasını yaptı.

"İNGİLTERE VE FİLİSTİN HALKLARI ARASINDA YENİ DOSTLUK DÖNEMİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Starmer, İngiltere'nin Orta Doğu'da tarihi bir rolü olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: "Britanya, 1917'de Yahudiler için bir yurt ilkesini desteklemiş, Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına hiçbir şekilde zarar verilemeyeceğini belirtmiştir. Bugün bu kararı alarak İngiltere'nin Filistin halkı için bir Filistin Devleti'ne olan bağlılığını, Filistinliler ve İsrailliler için yan yana, barış ve güven içinde yaşadığı iki devleti bir çözüme olan kalıcı desteğimizi yineliyorum. İngiltere ve Filistin halkları arasında yeni bir dostluk ve işbirliği dönemini dört gözle bekliyoruz."

Starmer, İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Filistinli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin kurulması sürecini ilerletmek için görüşeceğini belirterek, "Devletlerimiz arasında yapıcı ve yakın bir ilişki kurmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

LONDRA'DA FİLİSTİN ELÇİLİĞİ AÇILDI

Öte yandan İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından Londra'daki Filistin Misyonu binasına yeni tabelası ve bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

YAŞANAN SEVİNÇ KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Kalabalık bir katılımın gerçekleştiği törende Filistin bayrağının göndere çekilmesi sırasında yaşanan coşku ve sevinç kameralara saniye saniye yansıdı.

