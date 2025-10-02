Dünya tarihi bir direnişe şahitlik ediyor: Mikeno gemisi Gazze kara sularında!

Sumud Filosundaki Mikeno gemisi Gazze'ye 14,9 kilometre uzaklıkta.

Dünya tarihi bir direnişe şahitlik ediyor: Sumud Filosu'ndan canlı yayın yapan Kaptan Nikos gemisine İsrail güçleri müdahale etti. İsrail askerlerinin gemiye çıkartma yaptığı belirtilirken, CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Tunç, Mikeno'nun Gazze karasularında ilerlediğini ve karaya ulaşmak üzere olduğunu, Adagio gemisinin de Gazze karasıyla arasında az bir mesafe kaldığını kaydetti.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 29 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Küresel Sumud Filosu'ndan Ramazan Tunç, gemilerin Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ettiğini dile getirerek, "Ablukanın delindiğini dünyaya ilan edebiliriz" dedi.

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Tunç, Mikeno'nun Gazze karasularında ilerlediğini ve karaya ulaşmak üzere olduğunu, Adagio gemisinin de Gazze karasıyla arasında az bir mesafe kaldığını kaydetti.

"Tarihi bir dönüm noktasındayız" diyen Tunç, ablukanın kırılamayacağı algısını yıktıklarını vurguladı.

MİKENO GEMİSİ GAZZE KARASULARINDA



Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.

YAKLAŞIK 15 GEMİNİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

40 DENİZ MİLİ KALDI

Öte yandan Gazze'ye doğru yaklaşık 15 geminin ilerlediği aktarılırken 40 deniz mili mesafe kaldığı ifade edildi.

İSRAİL KAPTAN NİKOS'U HEDEF ALDI

Sumud Filosu'ndan canlı yayın yapan Kaptan Nikos gemisine İsrail güçleri müdahale etti. İsrail askerlerinin gemiye çıkartma yaptığı belirtilirken, görüntülerde aktivistlerin telefonlarını suya fırlattığı görüldü.

Gazze'ye en yakın gemi olan Adagio, İsrail müdahalesine takılmadan yoluna devam ediyor. İsrail askerlerinin gemiye müdahale edememesi durumunda, Adagio önümüzdeki 1 ya da 2 saat içinde Gazze ablukasını resmen kırabilir.

29 TÜRK AKTİVİST GÖZALTINDA

CNN Türk'e filonun son durumuna ilişkin bilgi veren Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan Tülay Gökçimen, İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.

