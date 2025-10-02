Meteoroloji o bölgeler için uyardı: Kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

  1. Anasayfa
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayınlanarak, bazı bölgeler ve iller için uyarı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren doğudan 5 ila 7, akşam batısı 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren batısı 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah ve öğle saatlerinde 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam geneli güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

