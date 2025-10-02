Meteoroloji o bölgeler için uyardı: Kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren doğudan 5 ila 7, akşam batısı 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren batısı 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah ve öğle saatlerinde 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam geneli güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.