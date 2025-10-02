Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 2 Ekim 2025 Perşembe günü alış – satış fiyatı doğrultusunda takip ediliyor. Finans piyasalarının en güvenilir limanı olarak görülen altın, 2 Ekim 2025 Perşembe gününe küresel piyasalardaki ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle hareketli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların ve birikimini korumak isteyen vatandaşların gözü kulağı yine Kapalı Çarşı ve serbest piyasadaki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve uluslararası piyasaların belirleyicisi olan ONS altın alış-satış fiyatlarındaydı. Hem döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem de küresel faiz beklentileri, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ederken, bugünün güncel ve anlık rakamları, birikim sahipleri için hayati önem taşıyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 2 Ekim güncel altın fiyatları!