  Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 2 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...
Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 2 Ekim 2025 Perşembe günü alış – satış fiyatı doğrultusunda takip ediliyor. Finans piyasalarının en güvenilir limanı olarak görülen altın, 2 Ekim 2025 Perşembe gününe küresel piyasalardaki ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle hareketli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların ve birikimini korumak isteyen vatandaşların gözü kulağı yine Kapalı Çarşı ve serbest piyasadaki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve uluslararası piyasaların belirleyicisi olan ONS altın alış-satış fiyatlarındaydı. Hem döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem de küresel faiz beklentileri, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ederken, bugünün güncel ve anlık rakamları, birikim sahipleri için hayati önem taşıyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 2 Ekim güncel altın fiyatları!

Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

Haftanın dördüncü işlem günü olan 2 Ekim 2025 Perşembe sabahı, altın piyasası yine en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Özellikle son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, gerek düğün yapacaklar gerekse uzun vadeli yatırım düşünenler için sürekli takip gerektiren bir seyir izliyor. Ons altının küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikaları ekseninde şekillenen uluslararası piyasadaki performansı, iç piyasadaki gram altın ve diğer ziynet altınlarının fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Dün kapanış sonrası yatay bir seyir izleyen fiyatların, yeni günde hangi yöne doğru eğilim göstereceği, piyasa uzmanlarının analizleri eşliğinde yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Serbest piyasa ve özellikle tarihi ticaret merkezi Kapalı Çarşı'dan alınan anlık veriler ışığında, 1 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının hem alış hem de satış değerlerini sizler için derledik. İşte altın fiyatları 2 Ekim 2025 Perşembe!

Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

ONS ALTIN FİYATI 2 EKİM 2025
Alış 3.865,92 Dolar

Satış: 3.866,33 Dolar

Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

ALTIN FİYATLARI 2 EKİM 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.170,05

Satış: 5.170,07

Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ÇEYREK ALTIN FİYATI 2 EKİM 2025
Alış: 8.633,00

Satış: 8.704,00

Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 2 EKİM 2025
Alış: 34.427,00 TL

Satış: 34.705,00 TL

Altın düşüşe mi geçiyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 2 EKİM 2025
Kapalı çarşı gram altın fiyatı

Alış: 5270 TL

Satış: 5340 TL

