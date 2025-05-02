Dünya sallanıyor: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi!

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Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.

Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Arjantin'in en güneydeki şehri Ushuaia'de meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri belirtildi.

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