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Dünya sallanıyor: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi!

Son dakika: Dünya sallanıyor! Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.

Dünya sallanıyor: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi!
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Son dakika: Dünya sallanıyor!

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.

Dünya sallanıyor: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi!

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.

Dünya sallanıyor: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi!

Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Dünya sallanıyor: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi!

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Arjantin'in en güneydeki şehri Ushuaia'de meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri belirtildi.

Dünya sallanıyor: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi!

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Kaynak:AA

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