Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yaptığı açıklamalar göre bu yıl, Mart ve Mayıs ayları aralığında normalin üstünde sıcaklıklara neden olabileceğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), geçen yıl ve bu yıl normallerin üstünde sıcaklıklar getiren El Nino’nun, bu yıl Mart ve Mayıs ayları aralığında normalin üstünde sıcaklıklara neden olabileceğini açıkladı.MO bugün yaptığı açıklamada 2023’ten itibaren yüksek sıcaklılardan sorumlu El Nino iklim düzeninin, şu sıralar etkisini biraz kaybederek zayıfladığını ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceğini, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının hapsolduğu sıcaklığı yükselteceğini belirtti.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

WMO açıklamasında “Mart ve Mayıs ayları arasında neredeyse tüm kara alanlarında normallerin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor” diyerek uyardı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!

SERA GAZLARI BÜYÜK ETKEN

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo konuyla ilgili `Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu, ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur” dedi.

EL NİNO NEDİR?

El Nino ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir meydana gelir ve genellikle 9 ila 12 ay sürer. Orta ve doğu tropik Pasifik Okyanusu'ndaki okyanus yüzeyinin ısınmasıyla ilişkili doğal olarak oluşan bir iklim düzenidir. Dünyanın farklı yerlerindeki hava ve fırtına düzenlerini etkiler. Ancak bu, insan faaliyetleri nedeniyle değişen bir iklim bağlamında gerçekleşir.

Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranlarıMustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları

Ankara’da fırtına ağaçları kökünden söktü!Ankara’da fırtına ağaçları kökünden söktü!

Son dakika! MİT'ten 'Nokta' operasyonu! PKK sorumlusu Hüsnü Kümek öldürüldü!Son dakika! MİT'ten 'Nokta' operasyonu! PKK sorumlusu Hüsnü Kümek öldürüldü!

Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatlarıAltın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı
Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı
Putin'den NATO ülkelerine tehdit! Bunu yaparsanız nükleer silahları kullanırım
Putin'den NATO ülkelerine tehdit! Bunu yaparsanız nükleer silahları kullanırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Ukrayna ile Rusya yeniden mi birleşecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Ukrayna ile Rusya yeniden mi birleşecek?
Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…
Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…
Son Haberler
Maslak' ta hareketli dakikalar! İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüs alanı cayır cayır yandı!
Maslak' ta hareketli dakikalar! İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüs alanı cayır cayır yandı!
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Endonezya’da dev hortum önüne ne kattıysa uçurdu! Onlarca yaralı var!
Endonezya’da dev hortum önüne ne kattıysa uçurdu! Onlarca yaralı var!
Çin’de tarihe geçecek zincirleme kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi!
Çin’de tarihe geçecek zincirleme kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi!
Çok Okunanlar
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Hastanede inanılması güç hata! Öldü diye morga kaldırılan kadın 5 saat sonra dirildi
Hastanede inanılması güç hata! Öldü diye morga kaldırılan kadın 5 saat sonra dirildi
Çin'de dehşet kaza! Konteyner gemizi köprüye çarptı, üzerindeki araçlar suya gömüldü!
Çin'de dehşet kaza! Konteyner gemizi köprüye çarptı, üzerindeki araçlar suya gömüldü!
Yorumlananlar