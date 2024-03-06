Son dakika! MİT'ten 'Nokta' operasyonu! PKK sorumlusu Hüsnü Kümek öldürüldü!

MİT'ten gelen açıklama geldi.PKK'ın Sözde sorumlusu Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde başlatılan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. MİT'ten gelen açıklamaya göre PKK'ın Sözde sorumlusu Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Bir dönem terör örgütü PKK’nın sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve sözde Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek’in, Süleymaniye’de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü Kümek’in, Süleymaniye ve Kelar’da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.MİT, Süleymaniye’deki saha ajanları sayesinde Kümek’in saklandığı yeri tespit etti.

Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü KÜMEK MİT’in Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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