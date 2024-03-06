Ankara’da fırtına ağaçları kökünden söktü!

Ankara’da etkili fırtına gece ağaçları yerinden söktü. Ağacın devrilme sırasında yoldan araçların geçmemesi faciayı önledi. Oluşabilecek kazaya karşı, sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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Ankara’da fırtına ağaçları kökünden söktü!

Ankara’da etkili fırtına nedeniyle ağaç devrilirken, sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Bardacık sokakta, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın yola devrilmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı. Ağaç devrilmesi nedeniyle sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ankara’da fırtına ağaçları kökünden söktü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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