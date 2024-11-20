Dünya Kupası için rakipler belli oldu! Türkiye kaçıncı torbada yer alıyor?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırada yer alan ve 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti. Milli Takımımız ve olası rakipleri belli oldu.



A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.

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Toplam on iki eleme grubu olacak. Her bir eleme grubunda dört ya da beş ülke yer alacak. 13 Aralık, Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.

1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya

2. TORBA: TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç

3.TORBA: İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail

4.TORBA: Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

5. TORBA: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino