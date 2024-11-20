  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Dünya Kupası için rakipler belli oldu! Türkiye kaçıncı torbada yer alıyor?

Dünya Kupası için rakipler belli oldu! Türkiye kaçıncı torbada yer alıyor?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası belli oldu. 13 Aralık'ta yapılacak kura sonucunda Türkiye 2. torbada yer alacak.

Dünya Kupası için rakipler belli oldu! Türkiye kaçıncı torbada yer alıyor?
Yayınlanma:

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırada yer alan ve 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti. Milli Takımımız ve olası rakipleri belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.

Asgari ücret için flaş açıklama! Bu kez patronlar konuştuAsgari ücret için flaş açıklama! Bu kez patronlar konuştu



Toplam on iki eleme grubu olacak. Her bir eleme grubunda dört ya da beş ülke yer alacak. 13 Aralık, Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.

1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya

2. TORBA: TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç

3.TORBA: İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail

4.TORBA: Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

5. TORBA: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Okyanusu geçtik derede boğulduk! A Milli futbol takımı Karadağ'da hezimete uğradı
Okyanusu geçtik derede boğulduk! A Milli futbol takımı Karadağ'da hezimete uğradı
Alperen Şengün fırtınası devam ediyor! NBA onu konuşuyor
Alperen Şengün fırtınası devam ediyor! NBA onu konuşuyor
Talisca için flaş iddia! Türkiye'ye transfer olacak mı?
Talisca için flaş iddia! Türkiye'ye transfer olacak mı?
Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Maç bitti kazanan belli oldu! Mike Tyson tarihi maçtan ne kadar kazandı?
Maç bitti kazanan belli oldu! Mike Tyson tarihi maçtan ne kadar kazandı?
Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki...
Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki...
Milli Takım'da Montella dönemi bitiyor mu? Bizzat kendisi açıkladı
Milli Takım'da Montella dönemi bitiyor mu? Bizzat kendisi açıkladı