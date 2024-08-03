Bolgegundem.com.tr Yeni Sahibini Arıyor!

Markalaşmış haber sitemizi, içeriğini, logosunu ve tüm sosyal medya hesaplarını satıyoruz. Sitemiz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'na kayıtlı resmi bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.
Facebook organik abone sayımız, 3 Ağustos 2024 itibariyle 1 milyon beğenme ve 993 bin takipçiye ulaşmıştır. (Rakamlar zaman içinde değişebilir)
- Facebook: bolgegundem
Twitter'da ise 31,6 bin takipçimiz bulunmaktadır.
- Twitter: bolgegundem
Markamızı, domainlerimizi ve sosyal medya hesaplarımızı satın almayı düşünen tüm yatırımcılar, 0532 797 34 53 numaralı telefondan kurum imtiyaz sahibi İbrahim Şahin ile görüşebilirler.
Özet:
- Site Adresleri: bolgegundem.com.tr, bolgegundem.com, bolgegundem.net, bolgegundem.org
- Domain Firması: isimtescil ve nictr
- Kategori ve İçerik: Güncel siyaset, spor ve gündem haberleri
- Ziyaretçi Kaynağı: Google ve Yandex
- Satış Kapsamı: Tüm içerik
- Hosting: Dahil değil
- Banlı Sponsor: Yok
- Banlı Arama Motoru: Yok
- Yazılım Lisansı: Satışa dahil
- Lisans Sonlanma Zamanı: Yok
- Hukuki Problem: Yok, telif hakkı vb. sorun bulunmamaktadır.