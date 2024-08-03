Bolgegundem.com.tr Yeni Sahibini Arıyor!

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Facebook organik abone sayımız, 3 Ağustos 2024 itibariyle 1 milyon beğenme ve 993 bin takipçiye ulaşmıştır. (Rakamlar zaman içinde değişebilir)

Twitter'da ise 31,6 bin takipçimiz bulunmaktadır.

Markamızı, domainlerimizi ve sosyal medya hesaplarımızı satın almayı düşünen tüm yatırımcılar, 0532 797 34 53 numaralı telefondan kurum imtiyaz sahibi İbrahim Şahin ile görüşebilirler.

Özet: