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Dolandırıcılıkta yeni dönem başladı! QR kod kullananlar telefonunuzu kontrol edin

Günümüzde, restoran menülerinden mağaza etiketlerine kadar hayatımızın birçok alanında QR kodları kullanılmaktadır. Son dönemde QR kod dolandırıcılığı artmaya başladı.

Dolandırıcılıkta yeni dönem başladı! QR kod kullananlar telefonunuzu kontrol edin
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Dolandırıcılar, bilgiye hızlı erişim sağlayan QR teknolojisini kullanıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıların banka bilgilerini çalmak veya pahalı abonelik hizmetlerine yönlendirmek için orijinal QR kodlarının üzerine sahte kodlar yapıştırır.

Siber suçluların geliştirdiği yeni dolandırıcılık yöntemi "QRishing". Bu yöntem, mağazalarda satılan malların etiketlerine veya restoranlarda kullanılan QR kodlarının üzerine sahte kodlar yapıştıran dolandırıcılara yardımcı olur. Bu kodları tarayan kişiler, farkında olmadan kişisel bilgilerini dolandırıcılara veriyorlar. Bu yöntem, özellikle bankacılık bilgileri gibi hassas verileri ele geçirmek için kullanılabilir.

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EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

Mağazalar, posterler, restoranlar ve hatta toplu taşıma biletleri sahte QR kodlarla dolu olabilir. Sonuç olarak, QR kodları (özellikle hasar görmüş veya üzerine başka bir kod yapıştırılmış) taramaktan kaçının. Dolandırıcılar, restoranlarda kullanılan QR kodlarını da değiştirebilir. Bu nedenle, menüye girmek veya ödeme yapmak için taradığınız QR kodunun doğru olduğundan emin olmalısınız.

İŞ YERLERİ DE BÜYÜK RİSK ALTINDA

Bu dolandırıcılık yöntemi yalnızca tüketicileri değil, aynı zamanda işletmeleri de tehdit ediyor. Sahte QR kodları kullanan dolandırıcılara maruz kalan tüketiciler hem paralarını kaybedebilir hem de çağdaş teknolojiye olan güvenlerini kaybedebilir. Sahte QR kodlarla bağlantılı görülen işletmeler, müşteri güvenini kaybedebilir ve satışlarını olumsuz etkileyebilir.

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