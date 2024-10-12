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Sırada oyuncak vergisi var! Bakan Şimşek onlardan bile vergi alacak

Savunma sanayii yatırımlarını teşvik etmek için yeni bir vergi paketi hazırlanıyor. Oyuncaklara da yüzde 20 ÖTV uygulanacak.

Sırada oyuncak vergisi var! Bakan Şimşek onlardan bile vergi alacak
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AKP milletvekillerinin imzaladığı Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Kanun Teklifi'ne göre oyuncaklardan da ÖTV alınacak.

Ekonomim'de yayınlanan bir habere göre, ÖTV, üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak bebekler, eğlence amacıyla motorlu uçan oyuncaklar, her türlü bilmece (puzzle), küçültülmüş araç modelleri ve diğer eğlenceli modellere izin verecek.

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BAŞKA NELERDEN VERGİ ALINACAK?

Savunma Sanayi Destekleme Fonu için yapılacak diğer düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Damga vergisi, vergi beyannameleri ve muhtasar beyannamelerden alınacaktır.

Tapu işlemleri için alıcı ve satıcıdan 750 TL, adına işlem yapılandan 375 TL ücret alınacak.

100 bin TL'yi aşan kredi kartı hamilleri, yılda 750 TL'lik bir katkı payı alacak.

Diğer işlemler için noterlik ücreti 75 TL'dir.

Sıfır araç için 3.000 TL ve ikinci el araç için 1.500 TL ücret alınacaktır.

ÖTV kapsamında dronelar ve 5 bin liradan fazla fiyata sahip kol saatleri yer alacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, motor silindir hacmi 100 cm3 ve motor gücü 6 kW altı olan küçük motorlu motosikletleri kapsar.

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