Diyanet ne kadar kurban hissesi aldı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı…

4 günlük Kurban Bayramı heyecanı dün itibarıyla son buldu. Kamu ve devlet kurumlarında 9 günlük idari izin ise devam ediyor. Diğer yandan Diyanet, bu yıl bağış ile kesilen kurban miktarını açıkladı.

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Diyanet ne kadar kurban hissesi aldı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı…

Kurban Bayramı’nda birçok müslüman kendi imkanlarıyla kurban kesti. Bazıları ise, bağış yoluyla kurban ibadetini tamamladı. Türkiye’de yine bağışların adresi Diyanet Vakfı oldu.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın vekaletle kurban rakamlarında Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştıklarını belirterek, bağışlanan 747 bin 52 kurban hissesinin, 1 milyon 50 bini Filistinliler olmak üzere toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırdıklarını söyledi.

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TARİHİN EN YÜKSEK BAĞIŞ RAKAMI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Diyanet Vakfı’nın vekaletle kurban organizasyonuna öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerine ve hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“Milletimiz bu yıl 747 bin 52 hisse kurbanını bize emanet etti. Yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 78 ülke 348 bölgede milletimizin emaneti olan 747 bin 52 hisse kurbanı 34 milyon 737 bin 918 kardeşimize ulaştırdık.

Ayrıca milletimiz tarafından Filistinli kardeşlerimize bağışlanan kurbanları 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimize ulaştırıyoruz.”

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