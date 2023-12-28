“Asgari ücret zammı memnun etmedi” diyen Türk-İş Başkanı gönlünden geçen rakamı açıkladı…

7 milyondan fazla insanı doğrudan ve 30 milyonun üzerinde kişinin dolaylı yoldan etkilendiği asgari ücret zammı, son güne kalmadan belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 lira olacak açıkladı.

Bakan Işıkhan’ın asgari ücret zam açıklaması kimi kesimi memnun etse de Türk-İş masadan mutlu ayrılmadı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, daha fazlasını beklediklerini dile getirerek asıl rakamı açıkladı.

TÜRK-İŞ RAKAMDAN MEMNUN DEĞİL

Türk-İş Başkanı Atalay, rakamı düşük buldu. Taleplerinin daha farklı olduğunu söyleyen Ergün Atalay, net rakamı lafı dolandırmadan söyledi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,

“Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez zam yapılmasını istedik.”

“Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Burada TÜRK-İŞ'in talebini anlatmış oldum. Bu geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir.”