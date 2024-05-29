Dikkat! SPK’dan eğitim seminer başvurusu: İşte gerekli şartlar…

Sermaye Piyasası Kurulu, çok dikkat çeken bir projeye imza atıyor. Türkiye’de farkındalık oluşturmak isteyen kurul yeni bir eğitim seminer sürecini başlatıyor. Peki başvurular ne zaman?

YAYINLAMA
Google News
Dikkat! SPK’dan eğitim seminer başvurusu: İşte gerekli şartlar…

SPK, resmi internet sitesi üzerinden yeni eğitim seminer dönemini duyurdu. Başvuru koşulları hakkında detayları da paylaşan Sermaye Piyasası Kurulu, eğitim seminer kılavuzunu da yayınladı.

Banka müşterilerine para iadesi yapıyor! 375 TL ödeme alabilirsinizBanka müşterilerine para iadesi yapıyor! 375 TL ödeme alabilirsiniz

EĞİTİM SEMİNERİNE KATILMAK İÇİN BAŞVURABİLECEKLER

  • Kurulumuz uzman yardımcılığı, uzman hukukçu yardımcılığı veya bilişim uzman yardımcılığı sınavına kabul edilen fakülte ve bölümlerin, üçüncü ve dördüncü sınıfında okumakta olan öğrenciler,
  • Seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde söz konusu fakülte ve bölümlerden mezun olanlar,
  • Yurt dışındaki üniversitelerin benzer bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ve seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde mezun olanlar,
  • Eğitim süresi 4 yıldan az olmakla birlikte yüksekokulların sermaye piyasası bölümlerinin ikinci sınıfında okuyan öğrenciler ve seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde mezun olanlar başvurabilir.

Futbol sevgisi onu ölüme götürdü! 20 yaşındaki genç, halı sahada kalbine yenik düştü!Futbol sevgisi onu ölüme götürdü! 20 yaşındaki genç, halı sahada kalbine yenik düştü!

SEMİNER DÖNEMİ, SEMİNER SÜRESİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Seminerler çevrim içi ve belirli kontenjan dâhilinde yüz yüze olarak düzenlenecektir. Yüz yüze seminerler 5’er iş günlük sürede ders anlatımı ve örnek olay incelemesi şeklinde 24-28 Haziran 2024 ve 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Çevrim içi seminerler www.btkakademi.gov.tr adresinde video ders yöntemiyle yapılacak olup, seminer videoları 24 Haziran-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında olmak kaydıyla istenilen saatlerde izlenebilecektir.

Başvurular, sadece e-Devlet üzerinden alınacaktır. İnternet başvuruları, www.turkiye.gov.tr adresinde 03.06.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14.06.2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecektir. Başka kaynaklardan yapılan başvurular geçerli olmayacaktır.

3 banka 100 bin TL kredi veriyor! Acil kredi başvurusu3 banka 100 bin TL kredi veriyor! Acil kredi başvurusu

Başvuru süresi içerisinde adayların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun www.btkakademi.gov.tr adresine e-Devlet şifreleri ile bir kez giriş yapmaları gerekmektedir.

Başvurular esasen çevrim içi seminerler için yapılmış kabul edilmekle beraber, seminerlere yüz yüze katılmak isteyen adayların başvuru süresi içerisinde [email protected] adresine bu taleplerini tarih (24-28 Haziran / 1-5 Temmuz) ve şehir (Ankara / İstanbul) seçerek bildirmeleri gerekmektedir.

Çevrim içi seminerler için kontenjan kısıtlaması olmamakla birlikte yüz yüze seminerler için kontenjan fazlası talep gelmesi durumunda adaylar arasında elektronik kura çekilecek ve sonuçlar 17.06.2024 tarihinde www.turkiye.gov.tr adresinde TC kimlik numarası ile sorgulanabilecektir. Adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşında, neden koruma altına alındı?Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşında, neden koruma altına alındı?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbol sevgisi onu ölüme götürdü! 20 yaşındaki genç, halı sahada kalbine yenik düştü!
Futbol sevgisi onu ölüme götürdü! 20 yaşındaki genç, halı sahada kalbine yenik düştü!
Dilan Polat'ın kabusu oldu! Cezaevine dönmek için arka arkaya dilekçe verdiren, işte o kadın!
Dilan Polat'ın kabusu oldu! Cezaevine dönmek için arka arkaya dilekçe verdiren, işte o kadın!
Bu kampanya gündem oldu! Kaynanası hayatta olan damatlara yüzde 50 indirim!
Bu kampanya gündem oldu! Kaynanası hayatta olan damatlara yüzde 50 indirim!
Aydın Çine'de feci olay! 24 yaşındaki genç üzerine düşen makine kapağının altında can verdi!
Aydın Çine'de feci olay! 24 yaşındaki genç üzerine düşen makine kapağının altında can verdi!
Son Haberler
Fed Bej Kitap detaylarını paylaştı: Büyüme vurgusu dikkat çekti
Fed Bej Kitap detaylarını paylaştı: Büyüme vurgusu dikkat çekti
Dikkat! SPK’dan eğitim seminer başvurusu: İşte gerekli şartlar…
Dikkat! SPK’dan eğitim seminer başvurusu: İşte gerekli şartlar…
Banka müşterilerine para iadesi yapıyor! 375 TL ödeme alabilirsiniz
Banka müşterilerine para iadesi yapıyor! 375 TL ödeme alabilirsiniz
Meclis Başkanlığı tezkereyi kabul etti: BMGK’ya toplanma çağrısı…
Meclis Başkanlığı tezkereyi kabul etti: BMGK’ya toplanma çağrısı…
Talihsiz adamı ısıran köpek kuduz çıktı! O, mahalle 6 ay karantinaya alındı!
Talihsiz adamı ısıran köpek kuduz çıktı! O, mahalle 6 ay karantinaya alındı!
Dolandırıcılar bu kez ev hanımlarını hedef aldı! 'Eve iş verilir' diyerek dolandırdılar!
Dolandırıcılar bu kez ev hanımlarını hedef aldı! 'Eve iş verilir' diyerek dolandırdılar!
Çok Okunanlar
''Milletin parasını savurmayın''! 29 Mayıs Çarşamba tüm Gazete manşetleri
''Milletin parasını savurmayın''! 29 Mayıs Çarşamba tüm Gazete manşetleri
Altında son durum ne, gram çeyrek ne kadar, ons altın ne kadar? 29 Mayıs 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek ne kadar, ons altın ne kadar? 29 Mayıs 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Ünlü manken Deniz Akkaya'dan şok eden açıklama! 'Kızım beni dövdü balkona kilitledi'
Ünlü manken Deniz Akkaya'dan şok eden açıklama! 'Kızım beni dövdü balkona kilitledi'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Son dakika! Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı!
Son dakika! Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı!
2024 Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı: Türkiye’den listeye giren restoran oldu
2024 Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı: Türkiye’den listeye giren restoran oldu
Yorumlananlar