Dikkat! SPK’dan eğitim seminer başvurusu: İşte gerekli şartlar…

SPK, resmi internet sitesi üzerinden yeni eğitim seminer dönemini duyurdu. Başvuru koşulları hakkında detayları da paylaşan Sermaye Piyasası Kurulu, eğitim seminer kılavuzunu da yayınladı.

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EĞİTİM SEMİNERİNE KATILMAK İÇİN BAŞVURABİLECEKLER

Kurulumuz uzman yardımcılığı, uzman hukukçu yardımcılığı veya bilişim uzman yardımcılığı sınavına kabul edilen fakülte ve bölümlerin, üçüncü ve dördüncü sınıfında okumakta olan öğrenciler,

Seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde söz konusu fakülte ve bölümlerden mezun olanlar,

Yurt dışındaki üniversitelerin benzer bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ve seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde mezun olanlar,

Eğitim süresi 4 yıldan az olmakla birlikte yüksekokulların sermaye piyasası bölümlerinin ikinci sınıfında okuyan öğrenciler ve seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde mezun olanlar başvurabilir.

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SEMİNER DÖNEMİ, SEMİNER SÜRESİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Seminerler çevrim içi ve belirli kontenjan dâhilinde yüz yüze olarak düzenlenecektir. Yüz yüze seminerler 5’er iş günlük sürede ders anlatımı ve örnek olay incelemesi şeklinde 24-28 Haziran 2024 ve 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Çevrim içi seminerler www.btkakademi.gov.tr adresinde video ders yöntemiyle yapılacak olup, seminer videoları 24 Haziran-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında olmak kaydıyla istenilen saatlerde izlenebilecektir.

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Başvurular, sadece e-Devlet üzerinden alınacaktır. İnternet başvuruları, www.turkiye.gov.tr adresinde 03.06.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14.06.2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecektir. Başka kaynaklardan yapılan başvurular geçerli olmayacaktır.

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Başvuru süresi içerisinde adayların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun www.btkakademi.gov.tr adresine e-Devlet şifreleri ile bir kez giriş yapmaları gerekmektedir.

Başvurular esasen çevrim içi seminerler için yapılmış kabul edilmekle beraber, seminerlere yüz yüze katılmak isteyen adayların başvuru süresi içerisinde [email protected] adresine bu taleplerini tarih (24-28 Haziran / 1-5 Temmuz) ve şehir (Ankara / İstanbul) seçerek bildirmeleri gerekmektedir.

Çevrim içi seminerler için kontenjan kısıtlaması olmamakla birlikte yüz yüze seminerler için kontenjan fazlası talep gelmesi durumunda adaylar arasında elektronik kura çekilecek ve sonuçlar 17.06.2024 tarihinde www.turkiye.gov.tr adresinde TC kimlik numarası ile sorgulanabilecektir. Adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

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