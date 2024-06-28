Devre mülk dolandırıcılığında son gelişme:10 kişi daha gözaltında

'' Bedava tatil kazandınız'' vaadiyle 10 milyar liralık vurgun yapan, dolandırıcılara KOM ekiplerinden operasyon!

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Devre mülk dolandırıcılığında son gelişme:10 kişi daha gözaltında

'' Bedava tatil kazandınız'' vaadiyle 10 milyar liralık vurgun yapan, dolandırıcılara KOM ekiplerinden operasyon!

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.Yalova merkezli 5 ilde, 'Bedava tatil kazandınız' vaadiyle davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin şikayetleriyle, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, 15 Haziran'da başlatılan ve 11 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, dün 2'nci operasyon düzenlendi.

Devre mülk dolandırıcılığında son gelişme:10 kişi daha gözaltında

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 10 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suç örgütünün, muhasebe, sözleşme ve pazarlama birimlerinde görev yaptıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Örgütün, gayrimenkuller başta olmak üzere taşınır taşınmaz toplam yaklaşık 10 milyar lira civarında vurgun yaptığı ortaya çıkarken, şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.

Devre mülk dolandırıcılığında son gelişme:10 kişi daha gözaltında

ARALARINDA ÜNLÜ OYUNCU DA YER ALIYOR

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 29 zanlının gözaltına alındığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 şüpheli tutuklanmıştı.
Tutuklananlar arasında ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın da yer alıyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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