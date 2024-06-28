Ayşe Ateş sonunda isyan etti! Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Ne istiyorsunuz bizden?

Cinayet sonucu Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendisine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve tacizlere daha fazla dayanamayıp isyan ederek sosyal medya hesabından sert bir şekilde tepki gösterdi.

"BU KADAR AŞAĞILIK SEVİYESİZ BİR TOPLULUK"

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yönelik aşağılayıcı yorumlar ve hakaretler içeren bir videoya tepki göstererek, "Bu kadar aşağılık, seviyesiz bir topluluk" ifadelerini kullandı. Ateş, "Küfür, hakaret, tehdit etmeden kendini ifade edemeyen, dosya ile iddianame arasındaki farkı bilmeyen, 18 aydır aynı yalanları sakız gibi çiğneyen bir kalabalıkla karşı karşıyayım" dedi.

"YETER ULAN YETER SABAHTAN BERİ AĞLIYORUM"

Sinan Ateş'in eşi, "Geçirdiği kötü çocukluk döneminin ardından kadın düşmanlığına tutulmuş varlık kırıntıları" olarak tanımladığı kişilere yönelik, "Hukuk kitaplarında 'suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle' şeklinde bir tanımın olmadığı gerçeğiyle er ya da geç yüzleşecekler" şeklinde konuştu.

Hesap tarafından sonradan silinen paylaşımı tekrar yayımlayan Ayşe Ateş, "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Ne istiyorsunuz bizden? Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz?" diyerek duygularını dile getirdi ve adalet önünde hesaplaşacaklarını vurgulayarak, "Adaletin şamarını sağlı sollu yiyeceğiniz gün uzak değil!" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı



