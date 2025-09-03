Devlet okullarında velileri ayağa kaldıran 300 bin liralık 'bağış' skandalı: MEB'den velilere uyarı geldi!

İstanbul'da bazı devlet okullarında 'bağış' adı altında yüksek ücretler istendiğine dair iddialara velilerden tepki artarken MEB'den açıklama geldi...

İstanbul'da bazı devlet okullarında 'bağış' adı altında istenen ve 300 bin liralara kadar çıkan ücretler büyük tepkilere yol açtı. MEB yetkililerinden velilere, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur" uyarısı yapıldı.

Bazı devlet okullarının kayıt için "bağış" adı altında fahiş ücretler talep etmesiyle yeni bir tartışma başlattı. 300 bin liraya kadar çıktığı iddia edilen bu talepler, velilerin tepkisine neden oldu.

Özel okullardaki yüksek zamlar nedeniyle birçok veli, çocuklarını devlet okullarına yönlendirdi ancak artan bu talep yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Çocuklarını zorunlu kayıt okulları yerine kendisine daha uygun bir okula kaydettirmek isteyen veliler, akılalmaz bağış talepleriyle karşılaşıyor. Okullar için istenen bağış, zorunlu olmasa da kayıt için şart koşuluyor ve istenen paralar ise dudak uçuklatıyor.

SEMTLERİN GELİR DÜZEYİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Gelir düzeyi düşük bölgelerde en düşük rakam 10-20 bin liradan başlıyor.

Ataşehir, Şişli ve Kadıköy'deki devlet okullarında ise bu ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor. Bağış altında istenen ücretlere veliler isyan ediyor.

VELİLERE UYARI

VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velileri uyardı. Okulda boşluk varsa öğrencinin kaydının yapılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e ya da bize bildirin. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor." dedi.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri de konuya ilişkin CNN Türk'e yaptığı açıklamada velileri uyardı. Yetkililer açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur." ifadelerini vurgularken "Zorunlu bağış alınamaz." uyarısını yineledi.

"Bağış farklı bir şeydir." ifadelerini de kullanan Bakanlık yetkilileri, "Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek." dedi.

