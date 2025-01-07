Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: Terör bitecek, kardeşlik bilinecek!

Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu.MHP lideri Bahçeli konuşmasında, terörle mücadeleye ilişkin mesajlar vererek; "Boşa geçirecek bir saniyemiz yok. Terör musibeti bitecek, Türk milleti rahat nefes alacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"YENİ YÜZYILDA KRONİK SORUNŞAR ÇÖZÜLECEKTİR"

Yeni yüzyılın siyasi yol haritası milli ve manevi değerlerle yekvücut olmuş bir halde şekillenmelidir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır.

Yeni yüzyılda ayrışmadan söz edilemez. Türk milletinin barış, huzur ve istikrar döneminin kapısı açıldı. Devir değişmiş zincir kırılmıştır. Top çevirerek siyaset yapanların süresi dolmuştur. Yeni yüzyıl barışın yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yükselişiyle perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecektir.

"BOŞA GEÇİRECEK BİR SANİYEMİZ YOK"

Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı. Boşa geçirecek bir saniyemiz yok. Terör musibeti bitecek, Türk milleti rahat nefes alacak.

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Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

CHP'ye yanaşmış ilkesizlerin hariçten gazel okumaları, boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır.

Muhalefeti, ülkesine karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır.

Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. CHP'nin kayığında ip olanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu gayet iyi biliriz. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi oluşumu hiçbir kundak sarmamıştır.

"TERÖR BİTECEK, KARDEŞLİK BİLİNECEK"

Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek.

DEM Partili Hatimoğulları'na tepki:

"GAZZE ZATEN İÇİMİZDE"

Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavga ile gideceğimiz bir yer yoktur.

"SURİYE'DE İSTİKRAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ayağa kalkma vaktidir. Suriye'de PKK'ya yer yok. Suriye'yi iç savaşa çekmeyi amaçlayan mekanizma işletilmektedir. PKK/YPG'ye bölgede asla yer yok. Suriye'de istikrar kırmızı çizgimizdir. Biz ne içimizde ne dışımızda terör örgütü istemiyoruz.

Mısakımilli vurgusu

Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlamaktadır. Bu nedenle Türkiye tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir

Ferdi Tayfur'u andı:

"HATIRASIYLA HERKESE YETECEK"

Özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır. Mesela arabesk müzik bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziği çağdışı bulmuştur. Arabesk insanın kendisine bakışını yürek sesine kulak vermesini sağlayan bir anahtardır. Merhum Ferdi Tayfur'a huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet ruhu şad olsun. Hatırasıyla herkese yetecek."

Kaynak: Haber7



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