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Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı: “Yasadışı bahis” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı!

Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı: “Yasadışı bahis” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adreste gözaltına alındı.

Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı: “Yasadışı bahis” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı!
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Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı: “Yasadışı bahis” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adreste gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve fenomenlerin yasadışı bahisten yargılamaları devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milyonlarca takipçiye sahip DJ ve fenomen Kerimcan Durmaz’a soruşturma başlatmıştı.

Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı: “Yasadışı bahis” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı!

Soruşturma kapsamında Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi.

Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.

Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı: “Yasadışı bahis” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı!

NE OLMUŞTU?

Geçen aylarda yasadışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu pek çok sosyal medya fenomenine operasyon düzenlenmişti.

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