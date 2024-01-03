Denizden tuttukları balon balığını pişirip yiyen aile ölümden döndü!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde denizden tutulan balon balığını tüketen aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından şahıslar Adana'ya sevk edildi.

Olay, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mufit Aslan, denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 2'si çocuk 7 şahıs İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıslar, Adana'ya sevk edildi. Şahıslardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Babasının yakaladığı balon balığını tükettikten sonra aynı aileden 7 kişinin hastanelik olduğunu belirten Doğan Aslan, "5 i yetişkin 2'si çocuk zehirlendi. Balığı babam yakaladı. Böyle balık tutuyor getiriyordu. O da zehirli olduğunu bilmiyormuş. Adana'ya sevk ediyorlar" dedi.

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