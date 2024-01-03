Milyonlar bu rakamın açıklanmasını bekliyordu! TÜİK 2023 Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı

Milyonlarca çalışan memur ve emekliler TÜİK'in açıklayacağı 2023 aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını beklerken o açıklama gelerek 2023 aralık ayı enflasyon aylık bazda yüzde 2.93 ve yıllık bazda 64.77 olarak açıkladı.

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Milyonlar bu rakamın açıklanmasını bekliyordu! TÜİK 2023 Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı

Milyonlarca çalışan ve emekliler maaşlarını etkileyecek olan 2023 yılı aylık ve yıllık enflasyon rakamlarını beklerken o haber TUİK'ten geldi. yapılan açıklamada, Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu.

6 aylık memur enflasyon farkı ve emekli maaşı zammı oranlarını belirleyecek veri bugün açıklandı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda 64,77 seviyesine yükseldi.

MİLYONLARCA ÇALIŞAN VE EMEKLİLER BU RAKAMLARIN AÇIKLANMASINI BEKLİYORDU

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

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ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU ANA GRUP LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,58 olarak gerçekleşti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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