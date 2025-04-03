Demet Akalın ve Gülben Ergen'den olay sözler: İrem Derici'de dahil oldu, taraf tuttu! İşte, önemli detaylar...

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Ergen'in, sosyal medyada yaptığı teşekkür paylaşımında Akalın'ın arkadaşını anmamasıyla başlayan kriz, karşılıklı sert sözlerle büyüdü. Son olarak Akalın, Ergen'i engelledi. Ergen'in "Koyun can, kasap mal derdinde" sözlerine Akalın, sert bir yanıt verdi: "Kasap benmişim, mal da benim galiba!" Tartışmaya İrem Derici de dâhil oldu.

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında geçtiğimiz aylarda da bir kriz yaşanmıştı. Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği bir anaokulu açtı. Gülben Ergen, okulun yapımına katkıda bulunanlara sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Ancak Demet Akalın, teşekkür listesinde bir arkadaşının adının geçmemesine tepki o dönem tepki göstermişti.

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Demet Akalın, sosyal medya paylaşımında, "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" diyerek sitem etmişti. Gülben Ergen ise bu eleştiriye şu sözlerle karşılık vermişti, "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı, uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan 'teşekkür' beklediğini düşünemedim, düşünmedim. Ben WhatsApp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim."

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Şimdi ise Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni bir gerilim yaşandı. Demet Akalın'ın Gülben Ergen'i sosyal medyada engellemesi üzerine Ergen, "Koyun can, kasap mal derdinde" ifadeleriyle tepki gösterdi. Demet Akalın ise bu sözlere sert bir yanıt vererek, "Kasap benmişim, mal da benim galiba! Evet, takipten çıktım! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek diye rezil olacağım dediğinde kasap değildim... Neyse, konu Narin olmasa!" dedi. Demet Akalın, bir takipçisine verdiği yanıtta Ergen'i aslında bir ay önce engellediğini açıkladı.

İREM DERİCİ TARTIŞMAYA DÂHİL OLDU

Sosyal medya sayfasından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri çeken İrem Derici, tarafını Gülben Ergen'den yana kullandı. Derici sosyal medya sayfasından Gülben Ergen'i etiketleyerek, "Kurtuldun aşk çiçeğim kulübe hoş geldim" ifadelerini kullandı.

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