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'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı...

'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
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'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "gözaltında cinsel saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve polis teşkilatını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu bildirdi.

'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

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Kaynak:AA

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