DEM Parti heyeti İmralı yolunda: 'Terörsüz Türkiye' komisyonundan sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor!

'Terörsüz Türkiye' komisyonundan sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor: DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

DEM Parti heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol yaklaşık bir ay sonra ve 'Terörsüz Türkiye' komisyonundan sonra ilk kez İmralı'ya gidiyor.

Heyetin İmralı Adası'na doğru yola çıktığı kaydedildi.

Heyet en son 25 Temmuz'da İmralı Adası'na gitmiş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol yer alıyor.

DEM PARTİ'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, heyetin İmralı'ya yönelik ziyaretine ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, heyetin Öcalan'a gelişmeleri aktaracağı söylenmişti. Temelli şu ifadeleri kulllandı; "Heyetimiz, bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Çünkü yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Bu bir ay içerisinde olan bütün gelişmeler aktarılacaktır. Öcalan'ın da yapacağı değerlendirmeler alınıp, dönülecektir." dedi.

