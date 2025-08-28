Akın Gürlek'e ''Senin alnını karışlayacağım'' demişti: CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!

CHP lideri Özgür Özel, Akın Gürlek'e ''Senin alnını karışlayacağım'' sözleriyle gündeme gelmişti... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında ''kamu görevlisine hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından soruşturma başlattı.

CHP lideri Özgür Özel, Beyoğlu'ndaki mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ''Senin alnını karışlayacağım'' sözleriyle yüklenip, ''Sende namus varsa yaptığını açıkla'' ifadelerini kullandı. Bu çıkışın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında ''kamu görevlisine hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET" VE "TEHDİT"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti. Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP lideri Özel, partisinin dün akşam İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde parmak sallayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sert sözlerle yüklenen Özel, "Senin alnını karışlayacağım" dedi. Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Özel, "Çağırınca gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına 'kaçma şüphesi var' diyen, kaçarken yakalanana 'ev hapsi yeter' diyen Akın Gürlek'e soruyorum; sende şu kadar namus varsa niye yaptığını açıklarsın" ifadelerini kullandı.

