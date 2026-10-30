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Fon ara ödemelerinin ilk seferi hesaplara yatırıldı

Olağanüstü tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında ilk ara ödemeler başladı. Atlas, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin 7 fonunu kapsayan süreçte, 235 bin 705 yatırımcının hesabına toplam 29,3 milyar lira yatırıldı.

Fon ara ödemelerinin ilk seferi hesaplara yatırıldı
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Son dakika... Fon ara ödemelerinin ilk seferi hesaplara yatırıldı

Olağanüstü tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında ilk ara ödemeler başladı. Atlas, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin 7 fonunu kapsayan süreçte, 235 bin 705 yatırımcının hesabına toplam 29,3 milyar lira yatırıldı.

Son dakika... Fon ara ödemelerinin ilk seferi hesaplara yatırıldı

TBMM'de kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ile ödemelere ilişkin belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilk ara ödemeler başladı.Edinilen bilgiye göre, olağanüstü tasfiyeye konu yatırım fonlarındaki ödemeler, 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

29,3 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILACAK

Tasfiye sürecinin ilk aşamasında yatırımcılara toplam 29,3 milyar liralık ara ödeme yapılacak. Söz konusu tutarın 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.235 BİN 705 YATIRIMCIYI KAPSIYOROlağanüstü tasfiye kapsamında Atlas, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu 7 fonda ödeme gerçekleştirilecek. İlk ara ödemelerden toplam 235 bin 705 yatırımcının yararlanması bekleniyor.

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Kaynak:AA

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