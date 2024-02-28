Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Ukrayna ile Rusya yeniden mi birleşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna için yeniden barış çağrısında bulundu. Bir türlü son bulmayan savaş için iki tarafa da seslenen Erdoğan, arabulucu olabileceklerini yeniledi…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Ukrayna ile Rusya yeniden mi birleşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, videoda barış çağrısında bulundu. Zirveye yolladığı mesajla tekrardan iki ülkenin bir akaraya geleceği bir ortamın oluşabileceğini söyledi. İşte Cumhurbaşkanı’nın satır başlıkları;

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UKRAYNA’NIN İNŞASINA KATKI SAĞLAMA İÇİN HAZIRIZ

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın 3. yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi.”

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DİPLOMASİYE ŞANS VERİLMELİ

“Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz.”

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