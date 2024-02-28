WhatsApp artık delil sayılacak! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, milyonlarca WhatsApp kullanıcısını etkileyen önemli karar imza attı.. Adana'da görülen bir ticaret davasında, davacının imzalı bir belge bulunmamasına rağmen, WhatsApp yazışmaları delil olarak kabul edildi.

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WhatsApp artık delil sayılacak! Yargıtay'dan emsal karar

Artık WhatsApp kullananların ne konuştuğuna, kime ne söz söylediğine daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.

Adana'da görülen bir ticaret davasında taraflardan biri WhatsApp yazışmalarını delil olarak sundu. Ancak mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Kanal D Haber'de yer alan habere göre, mahkemenin verdiği karar Yargıtay'a taşındı.

Emsal karar geldi

Mahkeme, elde yazılı imzalı bir belge olmasa da WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etti. Yerel mahkemenin verdiği kararı da bozdu.

Böylece Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. Avukat Alperen Kadıoğlu "Yargıtay'ın kararı sonrası yerel mahkemeler artık WhatsApp yazışmalarını kesin delil olarak kabul etmesi gerekiyor" dedi.

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