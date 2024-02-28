Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin zam talebine yanıt verdi. Partisinin Kütahya mitinginde konuşan Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde emekliler vardı. Durmak bilmeyen fiyat artışlar ve çalışanlara göre son dönemde daha az ücret artışı alan emeklilerin zam talepleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl memurlara yapılan seyyanen artışla ilgili olarak Erdoğan'ın "Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız." ifadeleri dikkat çekti.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Yapılan kirli ittifakları takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama değişiyor. Milletimiz Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Milletimiz ile omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda kenetlenip yolumuzu devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın Kütahya mitinginde yaptığı gündem olacak açıklamalar:

Hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimler emekliler

Hayat pahalılığı ile de mücadele ettik. en çok etkileyen kesimin başında emekliler vardı. Gönlümüz vatandaşın hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor. Ekonomi dediğiniz olay hesap kitap işidir. Dengeyi tutturamazsanız 70'lerde, 90'lardaki gibi siyasi sosyal çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır. Türkiye karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değildir. Bir her kuruşu çalışıp kazanmak zorundayız. Gelirlerimizdeki 1 trilyon gelirden fazlasını deprem harcamalarına harcadık.

Ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz

Emekli maaşlarına için ayrılan miktar 3 trilyon lira. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz. birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Dikkat ediniz mevcut maaş tutarından bahsetmiyorum. Ek artışın maliyetini anlatıyorum. Ülkemizde tek çivi çakmasak, bütçeyi buraya aktarsak bile yetmiyor. Deprem harcamalarını tamamını bu iş için kullansak bile yine yeterli gelmiyor. Devletin çalışanlarına maaşlarına vermesek o zaman belki bu tutarı karşılayabiliriz.

Seyyanen zam adaletsizliğe yol açtı

Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız. Sorumluluk makamında olmayanlar her aklına eseni söyleyebilir. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil. Biz her işin hesabını 85 milyonun tamamına vermekle mükellefiz.

Depremin maliyeti 104 milyar dolar

Geçen sene asrın felaketi olan büyük deprem yaşadık. Sadece bu depremlerin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar. Buna rağmen ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonunda programın olumlu sonuçlarını görmeye başlayacağız. Ortaya çıkan kazançtan emeklilerimiz de istifade edecek. Atıp tutanlar istismar ve bozgunculuk peşinde. Ne millet ne de emekliler umurlarında. Asırlık meseleleri nasıl biz çözdü isek bugünkü sıkıntıları çözecek olan yine biziz. Son 21 yılımız ondan önceki dönemlerinden çok iyiydi, yarınlarımız da bugünlerimizden daha iyi olacak. Bir kaos çıkarıp ülkeyi kendilerine mecbur etme derdindeler. Milletimiz onların sinsi oyunlarına eyvallah etmez.

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