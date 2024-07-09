Tüm şehirlerde başvuru ekranı açılıyor

Faizsiz evlilik kredisinde sıcak gelişme! O tarihte tüm illerde başvuru ekranı açılacak. Faizsiz evlilik kredi kimlere nasıl verilecek? Tüm bu detay ve gelişmeleri sizler için derledik.

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Tüm şehirlerde başvuru ekranı açılıyor

Türkiye'de yeni evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi sağlanıyor. Bunun bir sonucu olarak, öncelikle deprem bölgesinde yapılan başvuruların ilerleyen zamanlarda tüm Türkiye'de aktif hale gelmesi bekleniyordu. Evlilik kredisi başvuruları hangi illerde ne zaman alınabilir ve hangi illerde geçerli olacak?

Faizsiz Evlilik Kredisi İçin Gerekli Şartlar

Faizsiz evlilik kredisi alabilmek için bazı koşullar vardır. Adıyaman, Hatay, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Malatya ve Kahramanmaraş ilk olarak test edilecek.

Başvuru tarihinden itibaren 18 ila 29 yaşları arasındaki çiftler başvuru yapabilir. (30 yaşından küçük günler alınmamalıdır).Depremden etkilenen on bir il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) dışında hiçbir şekilde taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamalısınız.

Çiftlerin son altı ayda elde ettikleri toplam gelirin iki asgari ücretten fazla olmaması gerekir.

Resmi nikah tarihine başvuru tarihinden en az iki ay ve en fazla altı ay önce olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak.

Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, affa uğramış olsa bile kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamalıdır.

Evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin kabul edilmesi gerekir.

81 ilde evlilik kredisi başvuruları Ekim ayında başlayacak. Başvuru koşulları aynı kalırken, deprem bölgesinde yer alan illerin dışında tüm Türkiye'de de başvurular alınmaya başlanacak.

Hem erkeğe hem de kadına 75 bin ila 100 bin lira arasında değişen bir evlilik kredisi verilecektir. Bu sayede yeni evlenecek gençlere ilk etapta devlet tarafından iki yıl geri ödemesiz yirmi dört ay vadeli faizsiz kredi verilecektir.

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