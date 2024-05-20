Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında konuştu: Yeni anayasa mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Türk demokrasisi, yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır” mesajıyla öne çıktı.

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Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşımasının mümkün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünün gerçeğe dönüştürülmesi gerektiğine inandığını dile getirdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın satır başlıkları;

1982 ANAYASASI YAMALI BOHÇA

“Yamalı bohçaya dönüşen 1982 Anayasası ile ağır aksak bugünlere kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olduğunu daha önce de gündeme getirdim.

Karşımızda insicamı bozulmuş, bütünlüğü kaybolmuş, ileri demokrasi ve radikal vesayetin izlerini aynı anda taşıyan bir anayasa bulunuyor. Bu hakikati sadece biz değil hukukçular da sık sık ifade ediyor. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir.”

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DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

“Depremzedelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesinde yürütülen faaliyetleri çok yakından takip ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bölgedeki son duruma dair kapsamlı sunumunu dinledik. Yaz aylarında birlikte inşallah inşallah daha seri şekilde tamamlanacak.

412 bin 682 konut, 38 bin 615 ticarethane olmak üzere 451 bin 297 bağımsız bölümünün ihale süreci bitti inşa faaliyetlerine başlandı. Toplam 110 bin kişilik işçi ordumuzla sahadayız. 4 bin 300'den fazla köyde köy evi inşa ediyoruz.

Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz. 2025 yılının son aylarına doğru bütün hak sahiplerine konut ve iş yerlerini teslim etmiş olacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuştu