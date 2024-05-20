Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kobani davasıyla ilgili yorumu geldi: “Yüreklere su serpildi”

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin gündeminde oldukça sıcak dakikalar yaşandı. Kobani davasıyla ilgili mahkeme nihai kararını verdi. Bu karar muhalefet tarafından eleştirildi. Ancak hükümet kararı memnuniyetle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kobani davasıyla ilgili yorumu geldi: “Yüreklere su serpildi”

Türkiye’nin geçtiğimiz dönemde yaşandığı en büyük olaylardan biri de Kobani’ydi. 6-8 Ekim olaylarında provokasyona imza atan ve söylemleriyle halkı kışkırtanlar cezasını buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan, “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuştu

Mahkeme Kobain davasında adı geçen başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi ismilere ceza yağdırdı. Erdoğan ise, olayları terör kalkışması olarak yorumladı ve kararın yüreklere su serptiğini belirtti.

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YÜREKLERE SU SERPİLDİ

Beştepe'deki 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta mahkemenin verdiği kararı ise önemsediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkın yerini bulduğunu söyledi ve yaşananları protesto olarak nitelendirmedi. İşte Erdoğan’ın o açıklaması;

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“Vatanımızın bekasına, vatandaşın huzuruna kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır. Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik yine çekinmeyeceğiz. Görevi huzuru sağlamak olanların darbe şartlarının olgunlaşmasını beklediği günler artık geride kalmıştır.

Antidemokratik yollara başvuranların varacağı tek yer hukuka hesap vermek olacak. 6-8 Ekim olayları ilgili mahkeme kararların bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Bu hadise asla protesto gösterisi değil, 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır.”

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SİYASİ DAVA DİYEMEYİZ

“Devlete karşı bir isyan girişiminde bulundular. 35 il 96 ilçede sokaklar dükkanlar, okullar ateşe verilmiş masumların kanı akıtılmıştır. Katledilenler arasında 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları vardır. Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorundadır.

Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Karar yüreklere su serpmiştir. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz.”

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