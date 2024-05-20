Sıcak Gelişme: Türkiye’de 1 günlük milli yas ilan edilecek…

19 Mayıs Pazar günü İran’da yaşanan helikopter kazası tüm dünyayı derinden sarstı. Türkiye ise yaşananları yakından takip etti. Hatta kazaya dahil olan Türkiye arama kurtarma çalışmalarına yardım etti.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Ülkenin Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti. Türkiye, yaşamam olayların ardından yeni bir karar aldı.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran’daki olayların ardından önemli bir karara imza attı;

“Reisi'nin ölümünden büyük üzüntü duydum. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık.”

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İHA’NIN ÖNEMİ GÖRÜLDÜ

“İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü.”

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