MHP Pendik İlçe teşkilatında istişare toplantıları devam ediyor

Göreve geldiği dünden itibaren kurduğu yeni yönetimle sürekli sahada olan ve yeni teşkilat başkanı olarak göreve getirdiği Ahmet Ersin Fevzioğlu ile birlikte teşkilatların yenilenmesine hız veren ilçe başkanı Eşref Eryılmaz yoğun katılımların olduğu mahalle istişare toplantılarına devam ediyor.

5. Bölge İstişare Toplantısı, İlçe Başkanı Eşref Eryılmaz'ın başkanlığında; İlçe Teşkilat Başkanı, Divan Kurulu Üyeleri, Bölge Başkanı, Mahalle Başkanları ve 5. Bölge teşkilat mensuplarının katılımlarıyla ilçe merkezinde gerçekleşti

Toplantı kapsamında bölgelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, görüş ve öneriler karşılıklı istişare edildi.