MHP lideri Bahçeli'den: Gazze'deki ateşkes|Terörsüz Türkiye süreci|Alevi-Sünni kardeşliğine yönelik önemli açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Savaş yerine barış, kutuplaşma yerine kucaklaşma, istismar yerine iş birliği, imtiyaz yerine eşitlik, baskı yerine hür irade her sorunu çözecek tariftir.

Gayemiz milli birlik ve beraberliktir. Türk-Kürt ayrışmasını düşman cepheler tetiklemiştir. Gerilimleri bertaraf etmek mümkün. Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı?

"İBLİSLERİN TEZGAHINI BOZMA VAKTİ"

Hepimizin Allah'ı, Peygamberi, kıblesi birdir. Hem Alevi'yiz hem Sünni, hepsinden önce de Müslüman Türk Milletiyiz. İblislerin tezgahını bozma vaktidir.

İblis uşaklarının tezgahını, tuzaklarını bozmanın vakti gelmedi mi? Tek yürek olmayalım mı? Gönül rahatlığı ile diyorum ki hem aleviyiz hem Sünni, hepsinden evvel Müslüman Türk milletiyiz. Bu düşüncelerim Alevi kardeşlerimizin beklentilerini seslendirmeye mani değildir. Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Onların her sorunu bizim sorunumuz her isteği bizim de isteğimizdir. Aleviliği inanç ve kültür alanından çıkarmaya çalışanlar büyük yanlıştadır.

"CAMİ BİZİMSE CEMEVİ DE BİZİMDİR"

Dün ne diyorsak bugün de aynı çizgideyiz. Maraş'tan Çorum'a kadar yaşananların iç yüzünü okumayanlar, emin olun ki bizim ilgi ve irtibat sahamızın sonuna kadar dışındadır. Hacıbektaş'ta yaklaşık 6 bin metrekarelik dünyanın en büyük cemevi külliyesinin milli birliğimizin nişanesi olması Allah'tan niyazımızdır. Ehlibeytin aydınlık meşalesi orada yanacaktır. Ehlibeytin aziz büyüklerini saygı büyüklerini saygı ile yad ediyorum.

Alevi kardeşlerimiz bizim canımızdır. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Cami bizimse cemevi de bizimdir.

İbadethane olması yolunda engeller kaldırılmalıdır. Cemevlerinin resmi olarak ibadethane yapılması talebi anlayışla karşılanmalıdır.

GAZZE ATEŞKESİ

Dün Mısır'da tertiplenen zirvenin sadece Filistin İsrail ihtilafı çözümünün değil orta Doğu'nun çözümlemesini diliyorum. İsrail'in güven vermeyen tutumu karşısında tedbirli olmak gerekliliktir. Savaş suçunun cezasız kalması düşünülmeyecektir. Vandallar küresel vicdan ve yargı karşısında hesap vereceklerdir. İsrail ordusunun kısmı geri çekilmesi ve ateşkes ile yüz binlerce Filistinli zoraki bir tebessüm ile yıkık dökük evlerine dönmeye başlamıştır. İnsan seli bir halkın hayat mücadelesinde çektiği ızdırapların geçit merasimini çağrıştırmaktadır.

Temennimiz kalıcı barışın yeşermesidir. Akıbetinin ne olacağı kestirilemeyen ateşkes ile oyalanmanın alemi yoktur.

Gazze'de 67 bin mazlumun canı alındı. 67 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan, BM'den tam üyelik statüsünü elde etmiş bir Filistin kurulmadıkça mevzi kazanımlarla avunmak boştur. Gazze'e Türkiye'nin yer alması huzura katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin kudreti artık herkesçe görülmüştür. Ülkesine yabancılaşmamış herkes bunu görecektir.

Hamas- İsrail ateşkesine nihayet varıldı. Soykırımcı siyonist barbarlığı Allah bildiği gibi yapsın. İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz. Gazzeli şehitlerin kanının bedelini misliyle ödeyecekler. Asıl mesele sahadaki ateşkesin sağlanmasıdır. Temennimiz kalıcı barış ve iki devletli çözümün yerleşmesidir.

CHP'NİN BRÜKSEL MİTİNGİ

Özgür beyin İspanya ile başlayan turlarında ülkemizi kötülemesi, Sayın Cumhurbaşkanına Gazze konusunda iftira atması kabul edilir şey değildir.

Soykırımı tribünden izleyenlere, hala ne duruyorsunuz diyen Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek için şu partili bu partili olmaya lüzum yoktur. Mertçe davranmak, ülke sevgisi ile erimek ve adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir.

"ŞEHİTLERİMİZ CESET DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye'de herkesi sorumlu dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimiz ceset değildir. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yok. Hepimiz Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özen göstermeliyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın kimseye faydası olmayacaktır. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır.

"ASKERİ HASTANELER AÇILMALI"

Vatandaşın haklı isteklerini karşılamakla mesulüz. Bunlardan biri de askeri hastanelerin tekrar devreye alınmalıdır. Kapatılmaları hataydı ama açılması sevap olacaktır.

