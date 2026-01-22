Devlet Bahçeli'ye kuru temizlemeci diyen DEM Partili Tuncay Bakırhan'a MHP'den çok sert yanıt! Haddini bil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dem Parti'nin izlediği siyaseti "etnik ayrılıkçılık" olarak nitelendirdi. Yalçın, Dem Parti'nin Kürt kimliği üzerinden yürüttüğü siyasetin toplumda karşılık bulmadığını savunarak partiyi bu tutumdan vazgeçmeye çağırdı.

"BAKIRHAN HADDİNİ BİL"

Semih Yalçın, paylaşımında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarına da sert sözlerle karşılık verdi. Kullanılan üslubu "seviyesiz" olarak tanımlayan Yalçın, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan'a 'Haddini bil' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞTAN YANAYIZ, SAVRULMUYORUZ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise katıldığı bir programda, Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderinin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız?" sözlerine yanıt vermişti. Doğan, "Barıştan ve demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz" demişti.

BAKIRHAN, BAHÇELİ'YE NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine tepki göstermişti. Bakırhan, ""Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, 'PKK'nin kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor, "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı" diyor. Sen kuru temizlemeci misin?" ifadelerini kullanmıştı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Poitika

