Diş hekiminden olay görüntüler: Telefonundan hastalarına ait gizli, cinsel içerikli görüntüleri çıktı!

BAŞKA BİR MAĞDUR, HESABI ŞİKAYET ETTİ

Yapılan eylemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu ifade eden Dinçer, "Gizli çekimlerin çoğu röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenlerde kaydedilmiş. Söz konusu X hesabı şu anda askıya alındı. Görsellerde yüzü açık şekilde görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası'na yaptığı şikayet sonrası hesap kapatılmış, ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edildiği ve onların da sonradan askıya alındığı belirlendi. Bu eylemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na açıkça aykırı. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, aynı zamanda bu fiillerin kamuoyuna duyurularak başka mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak" diye konuştu.