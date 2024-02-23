Çin’de tarihe geçecek zincirleme kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi!

Çin’in Suzhou kentinde otoyoldaki buzlanma zincirleme kazaya neden oldu. 100’den fazla araç hızını alamayıp, birbirine girdi. Olay anında bir otomobilinde trafik polisine çarptığı o görüntüler, kameralara yansıdı.

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Çin’de tarihe geçecek zincirleme kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi!

Çin’in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde soğuk hava dalgası etkili odu. Otoyolda görülen buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi. Polis, 6’sı hafif olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. Bir aracın otoyoldaki trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polisin çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulduğu görüldü.

Çin’de tarihe geçecek zincirleme kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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