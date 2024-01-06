Cinayet mi, kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı

Şanlıurfa'da yaklaşık 8 ay önce kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu eşi ve 5 çocuğu hayatını kaybeden şahıs, "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cinayet mi, kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mayıs 2023 tarihinde Şanlıurfa'da meydana geldi.

Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, misafirlik için gittikleri kırsal mahalleden dönerken Göbeklitepe yolu üzerinde bulunan sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkan sürücü Hasan Çetin, hafif yaralı olarak kurtulurken eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) ise boğularak hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Hasan Çetin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Aile "cinayet" dedi

Eşi ve 5 çocuğu ölen Hasan Çetin, bu süre içerisinde başka bir kadınla evlendi. Hayatını kaybeden Özlem Çetin'in ailesi, bir televizyon programına katılarak olayın kaza olmadığını iddia etti. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hasan Çetin'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, yeni deliller elde ederek Hasan Çetin'i dün gece saatlerinde savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cinayet mi kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski Eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı!

Cinayet mi kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski Eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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