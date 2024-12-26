Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O, sanık hakim karşısında bakın kendini nasıl savundu

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kıvanç Şensöz katıldı, taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, olaydan bir gün önce eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının maktul tarafından paylaşıldığını öğrendiğini belirtti.

Maktulü arayarak neden fotoğrafı paylaştığını sorduğunu ve savcılığa şikayet edeceğini söylediğini ifade eden sanık Şensöz, "Bana 'Eşinin fotoğraflarını sen paylaşınca rahatsız olmadın, ben paylaşınca mı rahatsız oldun. Fotoğrafları kaldırmayacağım.' dedi. Telefonla konuştuğum esnada kız kardeşi Firdevs'te maktulün yanındaydı. Firdevs de 'Paylaştıysam ne oldu' gibi ifadeler kullandı. Kimseye küfür etmedim ve tehditte bulunmadım. Maktulün dayısı Ali Okur'u arayıp yaşananları anlattım. Oda beni haklı buldu." dedi.

Olay günü saat 17.30 gibi çiçekçi dükkanına gittiğini anlatan sanık, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Maktul de arkamdan gelmiş. Üzerime yürüdü. Bende kendimi korumak için maktule yumruk attım. Görüntüleri izleyince tekme attığımı fark ettim. Niyetim öldürmek değildi. Yere düştü. Maktulün kaşından kan geliyordu. Bir terslik olduğunu anladım. Kendine gelsin diye silkeledim. O esnada Ali Okur depoya geldi ve araya girdi. Yakamdan tutup 'Ne yaptın sen' dedi. Sonra maktul eşrefi kaldırdım kucağıma alıp dişlerini açtım. Havlu isteyip ağzıma yüzüne pansuman yaptım."

Sanık, böyle bir olaya sebebiyet verdiği için pişman olduğunu dile getirerek, iddianamede yer aldığı gibi maktulün kafasını yere vurmadığını savundu.

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Sanığın boksör olduğu iddiası

Maktulün kardeşi Firdevs Yıldırıcı ise olaydan bir gün sonra sanığın ağabeyini telefonla aradığını, ağabeyinin sesi hoparlöre vermesi sayesinde konuşmaları duyduğunu söyledi.

Sanığın telefonda "Siz benim eşimin fotoğraflarını neden paylaşıyorsunuz. Sizin anladığınız dilden konuşacağım, boynunuzu koparacağım.' diyerek tehditlerde bulunduğunu aktaran Yıldırıcı, "Ağabeyim de 'ben yapmadım' diyerek hesapları benim yönettiğimi söyledi. Telefonu aldım. 'Karşıma çıkmayın. Sizin soyunuzu kurutacağım' diyerek küfürler etti. 'Özür dilerim, gerekirse silerim.' dedim. Maktul ağabeyime ormanlık bir alanın konumunu atarak, oraya gelmesini söyledi. Ağabeyim gitmedi." diye konuştu.

Yıldırıcı, ertesi gün akşam saatlerinde dayısı Ali Okur'un ağabeyini depoya çağırdığı, ağabeyinin de konuşmak için gittiğini ifade ederek, boksör olan sanığın öldürme kastıyla yumruk attığını öne sürdü.

Sanığın eşi Dara Şensöz de kendi çiçekçi sayfalarında paylaştıkları ve kendisinin olduğu fotoğrafların başka bir sayfada maktul tarafından paylaşıldığını görünce eşine haber verdiğini ifade ederek, "Kıvanç, Eşref Yunus'la konuştu. Pazartesi günü şikayet edeceğini söyledi. Küfür ve tehdit yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz'ün eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, çiçek deposunda Yıldırıcı'yı darbetmişti. Ağır yaralanan Yıldırıcı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

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